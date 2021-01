Can Yaman attaccato da alcune fan per la storia con Diletta Leotta, lui sbotta e cancella Twitter: “Sono fatti miei!” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo l’indiscrezione lanciata da Anna Pettinelli, il settimanale Chi ha confermato la storia tra Can Yaman e Diletta Leotta pubblicando le foto della nuova coppia. alcune fan dell’attore turco non l’hanno presa bene e ieri hanno scatenato un putiferio, facendo arrabbiare la star di Daydreamer le Ali del Sogno. Can Yaman ha pubblicato un tweet “fatti miei, punto!” e poi ha cancellato il suo profilo Twitter. Non contento il divo di Istanbul ha pubblicato anche una storia con la stessa frecciatina ed ha limitato i commenti su Instagram, facendo andare su tutte le furie molte fan. Appena prima di disattivarsi Can Yaman scrive questo. Perché o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo o muori da eroe e ci ... Leggi su biccy (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo l’indiscrezione lanciata da Anna Pettinelli, il settimanale Chi ha confermato latra Canpubblicando le foto della nuova coppia.fan dell’attore turco non l’hanno presa bene e ieri hanno scatenato un putiferio, facendo arrabbiare la star di Daydreamer le Ali del Sogno. Canha pubblicato un tweet “miei, punto!” e poi hato il suo profilo. Non contento il divo di Istanbul ha pubblicato anche unacon la stessa frecciatina ed ha limitato i commenti su Instagram, facendo andare su tutte le furie molte fan. Appena prima di disattivarsi Canscrive questo. Perché o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo o muori da eroe e ci ...

