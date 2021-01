Aveva occupato un ex cinema di Roma | chiesti sei mesi per Sabina Guzzanti

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La Procura diha chiesto una condanna a seidi carcere per l attriceed altre 11 persone in relazione alla vicenda dell occupazione della sede dell exPalazzo, a, ...

La Procura di Roma ha chiesto una condanna a sei mesi di carcere per l’attrice Sabina Guzzanti ed altre 11 persone in relazione alla vicenda dell’occupazione della sede dell’ex cinema Palazzo, a Roma, ...Milano, 15 gennaio 2021 - Mattinata di protesta per gli studenti contro la dad e per chiedere il rientro in sicurezza. Dopo l'occupazione del liceo classico Manzoni, anche oggi ragazze e ragazzi hanno ...