Un nuovo Spiderman in città? Il Barcellona rivela: “È Ter Stegen!” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tre rigori parati consecutivamente. Così Marc-André Ter Stegen ha dimostrato una volta di più di essere uno dei migliori portieri in circolazione e ha salvato il Barcellona portandolo in finale di Supercoppa di Spagna. Battuta la Real Sociedad ai calci di rigore per 3-2, dopo i che i tempi supplementari si erano conclusi sull'1-1. La prestazione del tedesco è stata così tanto maiuscola da spingere il suo club a omaggiarlo sui social. Non basta il posto con l'eloquente "Man of the match": con un fotomontaggio, Ter Stegen diventa Spiderman, il supereroe capace di volare dovunque con le sue ragnatele. Chissà cosa ne penserà Walter Zenga, "Uomo Ragno" degli anni '80 e '90...embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/FCBarcelona/status/1349704873277845504" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tre rigori parati consecutivamente. Così Marc-André Ter Stegen ha dimostrato una volta di più di essere uno dei migliori portieri in circolazione e ha salvato ilportandolo in finale di Supercoppa di Spagna. Battuta la Real Sociedad ai calci di rigore per 3-2, dopo i che i tempi supplementari si erano conclusi sull'1-1. La prestazione del tedesco è stata così tanto maiuscola da spingere il suo club a omaggiarlo sui social. Non basta il posto con l'eloquente "Man of the match": con un fotomontaggio, Ter Stegen diventa, il supereroe capace di volare dovunque con le sue ragnatele. Chissà cosa ne penserà Walter Zenga, "Uomo Ragno" degli anni '80 e '90...embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/FCBarcelona/status/1349704873277845504" ITA Sport Press.

imma28383389 : RT @Ele_o2: Tom Holland tweet: 14/01/21?? Io che mi aspetto Io quando vedo l’annuncio di un che era solo per nuovo film su… - ItaSportPress : Un nuovo Spiderman in città? Il Barcellona rivela: 'È Ter Stegen!' - - helianthuss34 : RT @Ele_o2: Tom Holland tweet: 14/01/21?? Io che mi aspetto Io quando vedo l’annuncio di un che era solo per nuovo film su… - Illy051 : RT @Ele_o2: Tom Holland tweet: 14/01/21?? Io che mi aspetto Io quando vedo l’annuncio di un che era solo per nuovo film su… - GoldenMaryGio : RT @Ele_o2: Tom Holland tweet: 14/01/21?? Io che mi aspetto Io quando vedo l’annuncio di un che era solo per nuovo film su… -