Rosa Perrotta in ospedale, come sta Dodo dopo la brutta caduta al parco? (Foto) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le ultime ore sono state piene di preoccupazione per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il piccolo Dodo è caduto al parco e la corsa in ospedale è stata inevitabile (Foto). Ore di vera paura per la coppia di Uomini e Donne, erano tutti e tre insieme al parco, attenti come sempre al bambino ma in un attimo Dodo è scivolato, è caduto, ha battuto la testa. Il bimbo aveva il cappello in testa, piangeva disperato e non riuscivano a capire il motivo. Quando Rosa Perrotta gli ha tolto il cappello ha visto un bozzo incredibile, un livido che ha messo in allarme lei e Pietro. Immediata la corsa in ospedale ed è dopo le prime rassicurazioni che hanno mostrato sui social quello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le ultime ore sono state piene di preoccupazione pere Pietro Tartaglione: il piccoloè caduto ale la corsa inè stata inevitabile (). Ore di vera paura per la coppia di Uomini e Donne, erano tutti e tre insieme al, attentisempre al bambino ma in un attimoè scivolato, è caduto, ha battuto la testa. Il bimbo aveva il cappello in testa, piangeva disperato e non riuscivano a capire il motivo. Quandogli ha tolto il cappello ha visto un bozzo incredibile, un livido che ha messo in allarme lei e Pietro. Immediata la corsa ined èle prime rassicurazioni che hanno mostrato sui social quello ...

