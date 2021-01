Liverpool, Wijnaldum può partire: scelto il sostituto in Italia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo un biennio quasi perfetto, il Liverpool valuta l'innesto di nuova linfa per rigenerare il progetto di Jurgen Klopp. I Reds, attualmente secondi in campionato, a tre punti di distacco dal Manchester United, devono anche fare i conti con una possibile cessione: si tratta del caso di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è corteggiato dal Barcellona e potrebbe trasferirsi in Catalogna, convinto dal tecnico connazionale Ronald Koeman.caption id="attachment 1070477" align="alignnone" width="3904" De Paul, getty images/captionRIMPIAZZOPer sostituirlo il Liverpool avrebbe pensato di pescare in Italia. Secondo il Daily Express, infatti, i Reds avrebbero messo gli occhi sul fantasista argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul. E sarebbero disposti a offrire almeno 35 milioni di euro, assecondando le richieste dei ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo un biennio quasi perfetto, ilvaluta l'innesto di nuova linfa per rigenerare il progetto di Jurgen Klopp. I Reds, attualmente secondi in campionato, a tre punti di distacco dal Manchester United, devono anche fare i conti con una possibile cessione: si tratta del caso di Georginio. Il centrocampista olandese è corteggiato dal Barcellona e potrebbe trasferirsi in Catalogna, convinto dal tecnico connazionale Ronald Koeman.caption id="attachment 1070477" align="alignnone" width="3904" De Paul, getty images/captionRIMPIAZZOPer sostituirlo ilavrebbe pensato di pescare in. Secondo il Daily Express, infatti, i Reds avrebbero messo gli occhi sul fantasista argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul. E sarebbero disposti a offrire almeno 35 milioni di euro, assecondando le richieste dei ...

