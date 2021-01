Governo, Conte in bilico ma pronto alla sfida: “Renzi ha scelto la crisi, è un grave danno”. Il Centrodestra: “Il premier si dimetta” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Termina il Governo Conte II. Non basta l’apertura di Giuseppe Conte a un “patto di legislatura” Matteo Renzi annuncia le dimissioni delle ministre di Italia viva dal Governo. Si apre una crisi di Governo, che deve essere ancora ufficialmente formalizzata, dagli sbocchi ignoti. E si apre in modo inatteso, quando sembravano esserci tutte le condizioni per siglare la pace. Adesso il premier è tentato alla conta in Aula ma il Centrodestra promette battaglia e chiede il voto anticipato. Scontro duro A sera, il 13 gennaio, aprendo il Consiglio dei ministri, il premier annuncia di aver informato il Quirinale e accettato il passo indietro di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Le parole sono come pietre. Parla ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 gennaio 2021) Termina ilII. Non basta l’apertura di Giuseppea un “patto di legislatura” Matteoannuncia le dimissioni delle ministre di Italia viva dal. Si apre unadi, che deve essere ancora ufficialmente formalizzata, dagli sbocchi ignoti. E si apre in modo inatteso, quando sembravano esserci tutte le condizioni per siglare la pace. Adesso ilè tentatoconta in Aula ma ilpromette battaglia e chiede il voto anticipato. Scontro duro A sera, il 13 gennaio, aprendo il Consiglio dei ministri, ilannuncia di aver informato il Quirinale e accettato il passo indietro di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Le parole sono come pietre. Parla ...

