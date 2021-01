Di mamma ce n'è solo... due!, tutto sulla serie messicana Netflix (Di giovedì 14 gennaio 2021) Paulina Goto e Ludwika Paleta sono le protagoniste di questa family comedy in arrivo sulla piattaforma streaming: ecco quello che c'è da sapere prima di mettersi alla visione dei nove episodi della prima stagione. Leggi su nospoiler (Di giovedì 14 gennaio 2021) Paulina Goto e Ludwika Paleta sono le protagoniste di questa family comedy in arrivopiattaforma streaming: ecco quello che c'è da sapere prima di mettersi alla visione dei nove episodi della prima stagione.

MARIANGELABIRIN : @marco_gervasoni Mamma Miaaa che DIO CE NE SCAMPI E LIBERI ..DURANTE CRISI GOV .QUESTA SI E' SOLO PREOCCUPATA DEL P… - Fert_86 : Solo cose belle dalla sx ma soprattutto prioritàhhh!! Numerare i genitori, che meraviglia! Ricordo che alle medie… - teddylupinfk : @ethanfake_ @victoireWFK @hugoweaslei @albuspotterfk @lafakedihope @tvmhvllvnd @weasleydivino @jjmaybankobx No allo… - annieandherself : @EmanuelaR88 @LaDivina @luciame16 @Nana19_26 Mamma mia dilsah... solo brividi per lei. Non mi va proprio giù. Miran… - rosydandrea1 : RT @MunaronLuisella: Ciao,la mia mamma umana se ne è andata ??e sono rimasto solo ,ho 10 anni, sono buono e bravo...mi trovo a Trichiana,pe… -