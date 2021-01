2011 e film | i migliori di dieci anni fa

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Spesso non ne abbiamo del tutto la percezione, ma dalsono già passati. Ecco quindi una lista deidi quell’anno.iconici: quali sono i? Secondo Tom Jolliffe, sceneggiatore pluripremiato e appassionato cinefilo, ilè stato un ottimo anno per la cinematografia. E questi che andremo a vedere sono quelli che lui ritiene i“essenziali”. Tirannosauro (Tyrannosaur) La storia è cupa e angosciante: il vedovo Joseph (Paddy Considine) è alcolizzato, disoccupato e ha problemi di gestione della rabbia. Il lungometraggio, che proviene dal Regno Unito, non ha però raccolto il successo sperato al di fuori dei confini ...