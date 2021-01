Undine inaugura il servizio streaming gratuito di CG Entertainment

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) CGlancia CG PREMIERE ildiche debutta cone una rassegna dedicata al grande cinema italiano e internazionale: CGlancia CG PREMIERE ildiattivo sulla piattaforma www.cg.it. Si parte con il filme una rassegna dedicata al grande cinema italiano e internazionale: 5 film che gli spettatori potranno vedere in direttapreceduti dalla presentazione degli autori. 13 GENNAIO- UN AMORE PER SEMPRE di Christian Petzold 21 GENNAIO - ONE MORE JUMP di Emanuele Gerosa 28 GENNAIO - CALEB di Roberto D'Antona 4 FEBBRAIO - KARENINA AND I di Tommaso Mottola 11 ...