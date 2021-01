Tragedia in un cantiere | operaio perde la vita sul lavoro

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel pomeriggio di ieri, undi 65 anni è morto in undi Siano (Salerno) dopo essere stato travolto dal crollo di un muro. Undi 65 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Siano, in provincia di Salerno, mentre lavorava in un. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe L'articolo proviene da YesLife.it.

radioalfa : Siano, tragedia a Sopracase. Operaio di Eboli perde la vita in un cantiere - news24_city : Tragedia in un cantiere edile ad Otranto: muore carpentiere 60enne -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia cantiere

Il Meridiano News

“ Controlli nei cantieri e nelle aziende per evitare altre morti sul lavoro in provincia di Salerno “. A chiederlo è Gerardo Ceres, segretario generale della Cisl provinciale, dopo l’ultima tragedia a ...I paramedici del 118 che hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo ...