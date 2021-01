Tina Cipollari sbotta contro Tinì: “Hai mostrato le tue grazie in tv per 30 anni!” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo anni di tregua oggi Tina Cipollari è esondata come un fiume che esonda (.cit Simona Ventura) contro Tinì Cansino. Tutto è nato quando Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo di un pretendente egiziano per Gemma Galgani e l’opinionista romana non ha perso l’occasione per tirare in ballo la ‘mummia’. La Cipollari ha chiesto a Tinì di andare dietro le quinte a prendere il fantoccio, ma questa si è rifiutata, scatenando l’ira di Tina. “Ascolta fai questa bella passerella e mi porti la mummia qui davanti? Perché non puoi? Pure tu hai mostrato il cu*0 per 30 anni e adesso per alzarsi da qui a là non può? Questa è stata 30 anni con il balcone al vento e ora si giustifica ‘Oddio cos’è? Non so cos’è, non posso farlo’. Cioè dai Maria questa è una cosa ... Leggi su biccy (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo anni di tregua oggiè esondata come un fiume che esonda (.cit Simona Ventura)Cansino. Tutto è nato quando Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo di un pretendente egiziano per Gemma Galgani e l’opinionista romana non ha perso l’occasione per tirare in ballo la ‘mummia’. Laha chiesto adi andare dietro le quinte a prendere il fantoccio, ma questa si è rifiutata, scatenando l’ira di. “Ascolta fai questa bella passerella e mi porti la mummia qui davanti? Perché non puoi? Pure tu haiil cu*0 per 30 anni e adesso per alzarsi da qui a là non può? Questa è stata 30 anni con il balcone al vento e ora si giustifica ‘Oddio cos’è? Non so cos’è, non posso farlo’. Cioè dai Maria questa è una cosa ...

