Il 50,2% degli italiani vuole il voto E il 53,8 chiede un governo di Cdx (Di giovedì 14 gennaio 2021) La maggioranza degli italiani, anche se risicata, vuole le elezioni politiche anticipate dopo l'uscita dalla maggioranza di governo di Italia Viva. E' il principale dato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 14 gennaio 2021) La maggioranza, anche se risicata,le elezioni politiche anticipate dopo l'uscita dalla maggioranza didi Italia Viva. E' il principale dato del sondaggio realizzato per Affar.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università... Segui su affar.it

carlaruocco1 : L'affetto nei confronti del presidente #Conte, assieme alla fiducia degli italiani sempre alta, sono già un messagg… - stanzaselvaggia : Se la maggior parte degli italiani non ha capito perché hai voluto questa crisi di governo ed è arrivato solo che t… - DaniloToninelli : Mentre Renzi gioca a distruggere noi andiamo #AvantiConConte per non permettere agli sciacalli di avventarsi sulla… - reggiosabina : RT @stanzaselvaggia: Se la maggior parte degli italiani non ha capito perché hai voluto questa crisi di governo ed è arrivato solo che ti s… - Stani68924949 : RT @PersempreNadia: Caro Mr. Bean, tu non rappresenti nessuno se non neanche un 3% degli italiani. Sei stato la rovina dell'Italia e quella… -