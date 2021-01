Covid-19, il Portogallo torna in lockdown: annuncio del Premier (Di giovedì 14 gennaio 2021) Covid-19, il Portogallo torna in lockdown proprio come lo scorso marzo e aprile: l’annuncio arriva direttamente dal Premier Antonio Costa. Preoccupa particolarmente la terza ondata nel Paese lusitano. Il Portogallo torna in lockdown totale, una scelta ritenuta necessaria dal Governo data la risalita allarmante della curva epidemiologica. Così da venerdì 15 gennaio, come annunciato direttamente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021)-19, ilinproprio come lo scorso marzo e aprile: l’arriva direttamente dal Premier Antonio Costa. Preoccupa particolarmente la terza ondata nel Paese lusitano. Ilintotale, una scelta ritenuta necessaria dal Governo data la risalita allarmante della curva epidemiologica. Così da venerdì 15 gennaio, come annunciato direttamente L'articolo proviene da Inews.it.

