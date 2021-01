Sci alpino, Manuela Moelgg annuncia di essere in dolce attesa (Di martedì 12 gennaio 2021) Una bellissima notizia per il mondo dello sci azzurro e dello sport in generale: Manuela Moelgg è in dolce attesa. Lo ha annunciato lei stessa con un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha scritto: “Siamo sulla strada verso il nostro più grande successo”. La foto ritrae la campionessa di San Vigilio di Marebbe con le mani ad accarezzare la pancia assieme ad un pensiero al futuro papà, Werner Heel, il suo compagno da lungo tempo, completano il quadro. Da parte di tutta la redazione di OA Sport le nostre congratulazioni sia a Manuela, sia a Werner, per questo nuovo arrivo. IL POST DI Manuela Moelgg Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moelgg Manuela ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Una bellissima notizia per il mondo dello sci azzurro e dello sport in generale:è in. Lo hato lei stessa con un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha scritto: “Siamo sulla strada verso il nostro più grande successo”. La foto ritrae la campionessa di San Vigilio di Marebbe con le mani ad accarezzare la pancia assieme ad un pensiero al futuro papà, Werner Heel, il suo compagno da lungo tempo, completano il quadro. Da parte di tutta la redazione di OA Sport le nostre congratulazioni sia a, sia a Werner, per questo nuovo arrivo. IL POST DIVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

OA_Sport : #Sci alpino, Manuela #Moelgg annuncia di essere in dolce attesa - zazoomblog : Sci alpino Manuela Moelgg è in dolce attesa: “Verso il più grande successo” - #alpino #Manuela #Moelgg #dolce… - Gazzetta_it : Manuela #Moelgg in dolce attesa: l’ex sciatrice azzurra lo annuncia su #Instagram - IdeawebTV : Sci Alpino – Children: a Prato Nevoso vincono Mazzoleni, Pizzorno, Fracchia e Robotti - SporteSaluteSpA : Ai piedi delle #Dolomiti, al poligono con i mini biathleti dello Sci Club Valzoldana, società nata negli anni '30 e… -