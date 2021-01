Quattro ragazze in pista e una storica sfida. A tutta velocità verso l'Accademia Ferrari (Di martedì 12 gennaio 2021) Tutte under 18 da diversi continenti hanno superato una selezione internazionale: giovedì e venerdì il test il più atteso a Fiorano. Una di loro sarà la prima donna ammessa alla scuola del Cavallino, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Tutte under 18 da diversi continenti hanno superato una selezione internazionale: giovedì e venerdì il test il più atteso a Fiorano. Una di loro sarà la prima donna ammessa alla scuola del Cavallino, ...

YVES_49 : RT @ForzaFerrariIT: #FDA Quattro ragazze a Maranello per la fase finale di FIA Girls on Track – Rising Stars - bce7b25e369a458 : RT @aleegriffin03: RAGAZZE UN APPLAUSO PER NOI CHE CE LO MERITIAMO, 56% NEL TELEVOTO A QUATTRO E IL 20% IN UN TELEVOTO A NOVE??? #prelemi ht… - Butterf29481443 : RT @aleegriffin03: RAGAZZE UN APPLAUSO PER NOI CHE CE LO MERITIAMO, 56% NEL TELEVOTO A QUATTRO E IL 20% IN UN TELEVOTO A NOVE??? #prelemi ht… - martinamalve : RT @aleegriffin03: RAGAZZE UN APPLAUSO PER NOI CHE CE LO MERITIAMO, 56% NEL TELEVOTO A QUATTRO E IL 20% IN UN TELEVOTO A NOVE??? #prelemi ht… - deepoceansx : RT @aleegriffin03: RAGAZZE UN APPLAUSO PER NOI CHE CE LO MERITIAMO, 56% NEL TELEVOTO A QUATTRO E IL 20% IN UN TELEVOTO A NOVE??? #prelemi ht… -