Bimba di undici anni cade dal balcone e fa un volo di 6 metri | è gravissima

(Di martedì 12 gennaio 2021)didale fa undi 6. Una bambina di 11è caduta daldi casa, al secondo piano di una palazzina, ed è precipitata nel giardino sottostante. La piccola è stata trasportata con l’eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto a Cerveteri, a nord di Roma. Una bambina di 11è caduta daldi casa e ha fatto undi sei. Il fatto è avvenuto intorno alle 10 della mattinata di oggi, lunedì 11 gennaio, a Cerveteri, a nord di Roma. La piccola è stata trasportata in codice rosso con l’eliambulanza al pronto soccorso del Policlinico ...

Fanpage.it

Una bambina di undici anni è stata soccorsa in gravi condizioni dopo essere caduta da un balcone alto circa 6 metri a Cerveteri, vicino a Roma. È accaduto questa mattina, ...