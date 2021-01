La sentenza sulla strage di Viareggio ha voluto proteggere un sistema. Ma non è finita qui (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con la sentenza della Corte di Cassazione sulla strage di Viareggio dello scorso 8 gennaio, si è avuta una giornata ingloriosa per la giustizia italiana. Non è la prima volta, è accaduto per Ustica, l’Italicus e con il Moby Prince. Avevo sollevato questa preoccupazione proprio il primo giorno di seduta della Corte di Cassazione, mi fu chiesta una dichiarazione e dissi che è arduo nel nostro Paese, in certi processi, ricevere giustizia e verità. Questa sentenza l’ha dimostrato, ma non è finita qui. Il dato più inquietante è che con questa sentenza si è voluto proteggere un sistema cancellando, a differenza di ciò che era stato sentenziato in precedenza, l’aggravante dell’incidente sul lavoro e quindi salvando le società ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con ladella Corte di Cassazionedidello scorso 8 gennaio, si è avuta una giornata ingloriosa per la giustizia italiana. Non è la prima volta, è accaduto per Ustica, l’Italicus e con il Moby Prince. Avevo sollevato questa preoccupazione proprio il primo giorno di seduta della Corte di Cassazione, mi fu chiesta una dichiarazione e dissi che è arduo nel nostro Paese, in certi processi, ricevere giustizia e verità. Questal’ha dimostrato, ma non èqui. Il dato più inquietante è che con questasi èuncancellando, a differenza di ciò che era stato sentenziato in precedenza, l’aggravante dell’incidente sul lavoro e quindi salvando le società ...

