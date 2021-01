Giorgio Rutelli è il nuovo direttore di Formiche.net: 'Entusiasta di questo nuovo incarico' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sarà Giorgio Rutelli, 38 anni , il nuovo direttore responsabile di Formiche.net . Valeria Covato resterà condirettore della testata online, Flavia Giacobbe direttore della rivista mensile e Roberto ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sarà, 38 anni , ilresponsabile di.net . Valeria Covato resterà condella testata online, Flavia Giacobbedella rivista mensile e Roberto ...

F_Scary : RT @GiusCandela: In bocca al lupo al mio amico e collega (talentuoso come pochi) Giorgio Rutelli per questa nuova sfida. - Chiara_Rossi3 : RT @Michele_Arnese: AUGURI E COMPLIMENTI A GIORGIO RUTELLI Tutti i dettagli su Start: - StartMagNews : RT @Michele_Arnese: AUGURI E COMPLIMENTI A GIORGIO RUTELLI Tutti i dettagli su Start: - jan_novantuno : RT @GiusCandela: In bocca al lupo al mio amico e collega (talentuoso come pochi) Giorgio Rutelli per questa nuova sfida. - GiusCandela : In bocca al lupo al mio amico e collega (talentuoso come pochi) Giorgio Rutelli per questa nuova sfida. -