Calciomercato Milan, idea Svanberg: le ultime sul centrocampista (Di martedì 12 gennaio 2021) Mattias Svanberg sembra finito nel mirino del Milan: il centrocampista svedese potrebbe essere un’idea per il mercato estivo Il Milan starebbe lavorando ad un’operazione magari finalizzabile nel mercato estivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan potrebbe offrire 15 milioni di euro al Bologna per Mattias Svanberg. Il centrocampista danese è nel mirino di altre due squadre inglesi: attenti su di lui il Leicester ed il Southampton. Operazione che potrebbe chiudersi in estate con il Bologna che non vorrebbe cedere uno dei suoi punti fermi a gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Mattiassembra finito nel mirino del: ilsvedese potrebbe essere un’per il mercato estivo Ilstarebbe lavorando ad un’operazione magari finalizzabile nel mercato estivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilpotrebbe offrire 15 milioni di euro al Bologna per Mattias. Ildanese è nel mirino di altre due squadre inglesi: attenti su di lui il Leicester ed il Southampton. Operazione che potrebbe chiudersi in estate con il Bologna che non vorrebbe cedere uno dei suoi punti fermi a gennaio. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato | #Duarte dal #Milan al #Basaksehir: attesa l'ufficialità - Glongari : #Fiorentina per #Conti possibile svolta in 48/72 ore in arrivo il sì del #Milan @AlfredoPedulla @tvdellosport… - ruiu19 : Esattamente 9 anni fa, a quest’ora, era tutto fatto per il colpo che avrebbe cambiato la storia del calcio italiano… - kinglomux : RT @DiMarzio: Da #Svanberg a #Simakan, il punto sul #calciomercato del #Milan - LukeRedblack : RT @DiMarzio: Da #Svanberg a #Simakan, il punto sul #calciomercato del #Milan -