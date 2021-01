Calciomercato Juve, affare chiuso: il giocatore è a Torino (Di lunedì 11 gennaio 2021) Calciomercato Juve, colpo a sorpresa dei bianconeri: arriva un talento francese da tempo nel mirino della società. Il giocatore è già a Torino per le visite mediche. Colpo a sorpresa della Juventus: arriva Abdoulaye Dabo, giovane talento del Nantes. Come riporta la versione on line di TuttoSport, il giocatore, di 19 anni, è già a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021), colpo a sorpresa dei bianconeri: arriva un talento francese da tempo nel mirino della società. Ilè già aper le visite mediche. Colpo a sorpresa dellantus: arriva Abdoulaye Dabo, giovane talento del Nantes. Come riporta la versione on line di TuttoSport, il, di 19 anni, è già a L'articolo proviene da Inews.it.

tuttosport : #Juve, si scalda #Scamacca: contatti con il #Sassuolo - SkySport : Calciomercato Juve, quasi fatta per Reynolds: verrà girato in prestito al Benevento - davideGagliozzi : RT @cmdotcom: #Juve, #Pirlo resta un non allenatore: il #Sassuolo in 10 gioca meglio. E #Ronaldo continua a fare gol inutili - lellacmilan : RT @cmdotcom: #Juve, #Pirlo resta un non allenatore: il #Sassuolo in 10 gioca meglio. E #Ronaldo continua a fare gol inutili - junews24com : Mercato Juve, Nicolas Gonzalez nel mirino: è sfida all'Arsenal - -