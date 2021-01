Zona Rossa in Italia, scatterà in automatico: ecco quando (Di sabato 9 gennaio 2021) Se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatta in automatico la Zona Rossa. Dopo l'abbassamento della soglia dell'Rt per determinare il posizionamento nelle fasce, il governo pensa a un'ulteriore stretta. La proposta, avanzata dall'Istituto superiore di Sanità, è stata condivisa dal Cts e dovrà essere concordata con le Regioni. Un incontro tra il governo e le regioni non è ancora stato fissato ma è probabile che si tenga all'inizio della prossima settimana in vista della scadenza del Dpcm il 15 gennaio. E intanto Il governo sta valutando la proroga dello stato di emergenza in scadenza a fine gennaio. Non sarebbe ancora tuttavia definita la durata della nuova proroga, ma l'ipotesi più accredita è che si vada al 31 luglio. (Continua..) Gli ultimi dati In base all'ultimo monitoraggio, con ... Leggi su howtodofor (Di sabato 9 gennaio 2021) Se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatta inla. Dopo l'abbassamento della soglia dell'Rt per determinare il posizionamento nelle fasce, il governo pensa a un'ulteriore stretta. La proposta, avanzata dall'Istituto superiore di Sanità, è stata condivisa dal Cts e dovrà essere concordata con le Regioni. Un incontro tra il governo e le regioni non è ancora stato fissato ma è probabile che si tenga all'inizio della prossima settimana in vista della scadenza del Dpcm il 15 gennaio. E intanto Il governo sta valutando la proroga dello stato di emergenza in scadenza a fine gennaio. Non sarebbe ancora tuttavia definita la durata della nuova proroga, ma l'ipotesi più accredita è che si vada al 31 luglio. (Continua..) Gli ultimi dati In base all'ultimo monitoraggio, con ...

Corriere : ?? Da lunedì 11 gennaio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno in zona arancione, mentre le… - welikeduel : Trastevere in zona rossa #propagandalive - Agenzia_Ansa : #Covid, la proposta dell'Iss: scatta la zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti. Il governo sta anche valutan… - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, Fontana: 'Rischiamo la zona rossa molto presto, non potevo riaprire le scuole' [aggiornam… - tribuna_treviso : Istituto superiore di sanità e Comitato tecnico scientifico nazionali propongono di far scattare automaticamente le… -