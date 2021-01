Sci, Goggia: “Sono riuscita a vincere con quasi un secondo e sono davvero molto contenta” (Di sabato 9 gennaio 2021) Le prime parole di Sofia Goggia dopo la vittoria nella discesa di St. Anton: "sono molto contenta della gara di oggi, anche perché nelle prove non avevo capito bene la pista. L'ho studiata e provata con i tecnici e sapevo che i distacchi sarebbero stati risicatissimi, invece sono riuscita a vincere con quasi un secondo e sono davvero molto contenta. Dove c'è da tirare le curve a più di 100 km/h riesco a tenere giù il piede e a fidarmi dei miei appoggi". "Sofia Goggia, in questo momento è grande cuore. Nel 2013 vinsi in discesa in Coppa Europa, quest'anno torno a vincere ma in Coppa del ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) Le prime parole di Sofiadopo la vittoria nella discesa di St. Anton: "della gara di oggi, anche perché nelle prove non avevo capito bene la pista. L'ho studiata e provata con i tecnici e sapevo che i distacchi sarebbero stati risicatissimi, invececonun. Dove c'è da tirare le curve a più di 100 km/h riesco a tenere giù il piede e a fidarmi dei miei appoggi". "Sofia, in questo momento è grande cuore. Nel 2013 vinsi in discesa in Coppa Europa, quest'anno torno ama in Coppa del ...

