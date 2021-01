Lucia Lavia | Si recitava Molière e papà mi spinse sul palco

(Di sabato 9 gennaio 2021) La figlia 29enne di Gabrielee di Monica Guerritore: "Così andai in tournée invece che all'Accademia. Ho il teatro nel Dna, se sono brava lo dirà il lavoro tra qualche anno"

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Lavia

Quotidiano.net

La figlia 29enne di Lavia e della Guerritore: così andai in tournée invece che all’Accademia. Ho il teatro nel Dna, se sono brava lo dirà il lavoro tra qualche anno ..."Tutti mi dicono che io e mia madre Monica (nella foto) assomigliamo come due gocce d’acqua – racconta Lucia Lavia – ma lei è più bella. Non ho il suo charme". "Mio padre Gabriele (nella foto) è un ma ...