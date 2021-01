I soliti Ignoti, Amadeus sconvolto: il finale di puntata è inaspettato (Di sabato 9 gennaio 2021) Ogni sera dopo il telegiornale, su Rai 1 va in onda una nuova puntata de I soliti Ignoti, programma condotto da Amadeus. Ieri sera, 8 Gennaio 2021, Gigi Marzullo ha preso parte al gioco, con la speranza di vincere una bella somma da destinare in beneficenza. Purtroppo per lui il finale di puntata è stato totalmente inaspettato, lasciato Amadeus completamente sconvolto. Gigi Marzullo, arrivato al momento tanto atteso del parente misterioso, con una cifra molto alta, ovvero 145.000€, ha deciso di fidarsi del suo intuito per dare la risposta finale. Una scelta infelice che ha creato il caos in studio. Forse era meglio usare qualche aiuto. Leggi anche –> Amadeus a I soliti ... Leggi su urbanpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Ogni sera dopo il telegiornale, su Rai 1 va in onda una nuovade I, programma condotto da. Ieri sera, 8 Gennaio 2021, Gigi Marzullo ha preso parte al gioco, con la speranza di vincere una bella somma da destinare in beneficenza. Purtroppo per lui ildiè stato totalmente, lasciatocompletamente. Gigi Marzullo, arrivato al momento tanto atteso del parente misterioso, con una cifra molto alta, ovvero 145.000€, ha deciso di fidarsi del suo intuito per dare la risposta. Una scelta infelice che ha creato il caos in studio. Forse era meglio usare qualche aiuto. Leggi anche –>a I...

