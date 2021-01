Cattolica | Ivass chiede discontinuità Cda e vendita azioni recesso

(Di sabato 9 gennaio 2021) Verona, 9 gen. (Adnkronos) –Assicurcomunica che ieri venerdì 8 l’, l’istituto di Vigilanza, “a seguito della ispezione conclusa il 24 luglio 2020, ha consegnato al Consiglio di Amministrazione della Società il relativo verbale ispettivo, con risultanze sfavorevoli e l’avvio di un procedimento sanzionatorio verso la società” rindo al tempo stesso “l’adozione di misure conseguenti”. L’ispezione – si ricorda – “ha riguardato, in particolare, gli assetti di governance, il funzionamento del sistema monistico e la valutazione dei rischi immobiliari. Il verbale ispettivo ha fatto riferimento a siturelative al 2018, al 2019 e ai primi mesi del 2020”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

