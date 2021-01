Obiettivo del 2021: combattere (e vincere) lo stress (Di venerdì 8 gennaio 2021) combattere, e se possibile, vincere lo stress è uno degli obiettivi più diffusi che ci si propone di raggiungere quando comincia un nuovo anno . Per arrivare a centrare il risultato, però, occorre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 gennaio 2021), e se possibile,loè uno degli obiettivi più diffusi che ci si propone di raggiungere quando comincia un nuovo anno . Per arrivare a centrare il risultato, però, occorre ...

Ultime Notizie dalla rete : Obiettivo del Obiettivo del 2021: combattere (e vincere) lo stress TGCOM Obiettivo lavoro, 50 persone aiutate

ALBIGNASEGOCon la crisi economica amplificata dall'emergenza Coronavirus, il Comune di Albignasego non lascia soli i suoi residenti che hanno perso il lavoro.Nel corso del 2020 cinquanta ...

Il Città di Massa riabbraccia gli atleti spagnoli L’obiettivo è tornare da Mestre con i tre punti

Il Città di Massa sta stringendo i tempi in vista della trasferta di Mestre che sabato sancirà la ripresa del campionato di Serie A2. La squadra bianconera martedì ha salutato l’arrivo dei tre giocato ...

