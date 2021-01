Centro Covid, crollo improvviso per accumulo di neve sul tetto – FOTO (Di venerdì 8 gennaio 2021) Viene giù di colpo un Centro Covid allestito per accogliere i soggetti in procinto di sottoporsi a tampone. Tutta colpa della neve in eccesso. Un incidente che avrebbe potuto anche causare qualche conseguenza più importante è successo ad un Centro Covid di Norcia, nota località umbra situata in provincia di Perugia. Qui una tensostruttura montata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Viene giù di colpo unallestito per accogliere i soggetti in procinto di sottoporsi a tampone. Tutta colpa dellain eccesso. Un incidente che avrebbe potuto anche causare qualche conseguenza più importante è successo ad undi Norcia, nota località umbra situata in provincia di Perugia. Qui una tensostruttura montata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

NicolaPorro : Il paradosso delle chiusure dei ristoranti raccontato da questo ristoratore molto arrabbiato ?? #CaroPorro #COVID… - RadioCRC_Napoli : Inaugurato Centro Vaccino Covid alla Mostra D’Oltremare. Per maggiori info - BeaArroyoCom : RT @RepubblicaTv: Napoli, centinaia in fila per le vaccinazioni anti Covid: Iniziate le vaccinazione al Covid Vaccine Center aperto nella M… - alinatede : RT @RepubblicaTv: Napoli, centinaia in fila per le vaccinazioni anti Covid: Iniziate le vaccinazione al Covid Vaccine Center aperto nella M… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Napoli, centinaia in fila per le vaccinazioni anti Covid: Iniziate le vaccinazione al Covid Vaccine Center aperto nella M… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Covid Vaccini anti-Covid a Napoli, si parte: pronto il centro alla Mostra d'Oltremare Il Mattino Coronavirus: dosi buttate e 'cresta' per amici, le segnalazioni dei medici

Roma, 8 gen. (Adnkronos Salute) - C'è la dottoressa precaria che denuncia dosi di vaccino anti-Covid buttate via in un ospedale del Nord, perché ...

Covid e informazione, la pandemia fa incrementare l’audience delle tv generaliste. E non si parla più di migranti

Analisi dell’Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza sul pubblico delle edizioni di prime time dei Tg delle 7 Reti generaliste. L’aumento maggiore di ascolti si è registrato nei mesi di marzo ed april ...

Roma, 8 gen. (Adnkronos Salute) - C'è la dottoressa precaria che denuncia dosi di vaccino anti-Covid buttate via in un ospedale del Nord, perché ...Analisi dell’Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza sul pubblico delle edizioni di prime time dei Tg delle 7 Reti generaliste. L’aumento maggiore di ascolti si è registrato nei mesi di marzo ed april ...