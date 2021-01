Barbara d’Urso in Toscana: ultimi giorni di relax (Di venerdì 8 gennaio 2021) Barbara d’Urso, in attesa di ricominciare anche nel nuovo anno su Canale 5, sta trascorrendo le sue vacanze in Toscana. Nonostante i momenti dedicati al relax, non perde occasione per tenersi in forma e programmare il lavoro. Dopo una stagione televisiva che, come sempre, l’ha vista assoluta protagonista di Canale 5, dove è impegnata sia durante la settimana con il programma pomeridiano Pomeriggio 5, sia nel weekend dove Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 8 gennaio 2021), in attesa di ricominciare anche nel nuovo anno su Canale 5, sta trascorrendo le sue vacanze in. Nonostante i momenti dedicati al, non perde occasione per tenersi in forma e programmare il lavoro. Dopo una stagione televisiva che, come sempre, l’ha vista assoluta protagonista di Canale 5, dove è impegnata sia durante la settimana con il programma pomeridiano Pomeriggio 5, sia nel weekend dove Articolo completo: dal blog SoloDonna

