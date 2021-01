Uno Bianca, permesso premio a Natale per Alberto Savi. La rabbia dei parenti delle vittime (Di giovedì 7 gennaio 2021) Anna Maria Stefanini, madre di uno dei carabinieri trucidati al Pilastro: "Dopo 24 morti, è una vergogna" Leggi su repubblica (Di giovedì 7 gennaio 2021) Anna Maria Stefanini, madre di uno dei carabinieri trucidati al Pilastro: "Dopo 24 morti, è una vergogna"

Polemiche per un nuovo permesso premio ottenuto per Natale da Alberto Savi, il minore dei fratelli componenti della Banda della Uno Bianca, che sta scontando l’ergastolo a Padova. L’ex ...

BOLOGNA - Polemiche per un nuovo permesso premio ottenuto per Natale da Alberto Savi, il minore dei fratelli componenti della Banda della Uno Bianca, che sta scontando l'ergastolo a Padova. L'ex poliz ...

