Su Netflix “Pieces of a Woman” con Vanessa Kirby: indagine-thriller sulla maternità (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le immagini del film “Pieces of a Woman”, con Vanessa Kirby e Shia LaBeouf guarda le foto Come si può sopravvivere alla perdita di un figlio appena nato? Pieces of a Woman – da oggi su Netflix – è un thriller dell’anima che s’interroga su questa immane tragedia. Scegliendo di immergersi nel dolore e nella psicologia di una madre, la straordinaria Vanessa Kirby, giustamente premiata alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia con la Coppa Volpi. Il film – ... Leggi su iodonna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le immagini del film “of a”, cone Shia LaBeouf guarda le foto Come si può sopravvivere alla perdita di un figlio appena nato?of a– da oggi su– è undell’anima che s’interroga su questa immane tragedia. Scegliendo di immergersi nel dolore e nella psicologia di una madre, la straordinaria, giustamente premiata alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia con la Coppa Volpi. Il film – ...

haaveilmeinen : Appena finito Pieces of a woman su Netflix e mentalmente sono distrutta, ero molto curiosa di vederlo e non mi ha d… - smarginatura_ : È uscito oggi su Netflix Pieces of A Woman! ?? - lavocedelcinema : Vanessa Kirby è la protagonista di Pieces Of A Woman @lavocedelcinema - RazziaUltima : #PiecesOfAWoman corregge l'idea della maternità mancata, da involuzione a catarsi tanto traumatica quanto liberator… - TataChips86 : Lo so che siete tutti a vedere 'Pieces of a Woman' ma su Netflix hanno aggiunto 'Victoria e Abdul' Che quel film è… -