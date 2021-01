(Di giovedì 7 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Nell’anno della pandemia è la musica italiana a vincere: al primo posto della chart Album & Compilation svetta infattidi, seguito da Famoso di Sfera Ebbasta e poi da 23 6451 di tha Supreme. E’ una top ten per la prima volta dopo anni interamente italiana, che attraversa le generazioni spaziando dal pop classico alla trap, ma che presenta 4 album pubblicati nel 2019, compreso il primo in classifica: è l’impatto dei diversi lockdown di questi mesi.Più internazionale la chart Singoli, dominata tuttavia da un podio estivo interamente nazionale: è infatti Karaoke di Boomdabash & Alessandra Amoroso a conquistare il primo posto. La seconda posizione spetta a Rocco Hunt & Ana Mena con A un passo dalla luna, seguiti da Mediterranea di Irama.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

marracash : Persona, uscito nel 2019, è il disco più venduto del 2020 in Italia ?? Grazie a tutti davvero #tearsofjoy - IlContiAndrea : Classifica Fimi #album2020 1) Persona di #Marracash 2) Famoso di #SferaEbbasta 3) 23 6451 di #thaSupreme Singoli… - RollingStoneita : L’album più “venduto” del 2020 è ‘Persona’ di Marracash… che è del 2019 #7gennaio - CorriereCitta : Marracash, “Persona” è il disco più venduto del 2020 - marracash : RT @SocialArtistOF: .@marracash senza limiti, dopo una pioggia di certificazioni e riconoscimenti, continua a dominare incontrastato le cla… -

