Claudia Pandolfi | quel sogno che non ha realizzato | “Invece è arrivato il cinema”

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La bellissimaè una celebre attrice che ha preso parte a fiction amatissime dal pubblico e film di grande successo: “il”,che non ha. (fonte getty)Originaria di Roma, classe 1974, la splendidaha preso parte a fiction tra le più amate dal pubblico e a film di grande successo. Tutto ha inizio quando partecipa, nel 1991, a Miss Italia dove la sua incredibile bellezza e il talento suscitano l’interesse di Michele Placido. Arriva così il film Le amiche del cuore. Tra i ruoli che sono rimasti nel cuore del pubblico troviamo sicuramentelo di Alice, in “Un medico in famiglia” elo straordinario di ...