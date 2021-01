Atalanta, Gasperini: «Abbiamo ritrovato la voglia di essere protagonisti» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo la vittoria casalinga contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la vittoria contro il Parma ai microfoni di Sky Sport. «Stiamo giocando con la concentrazione giusta e con la voglia di essere protagonisti. Stiamo facendo delle ottime gare, siamo in un buon momento. Soffriamo molto meno, nel secondo tempo Abbiamo cercato di addomesticare un po’ la partita ma non ci riesce bene. Abbiamo fatto un’ora molto bene. Gasperini giocatore in questa Atalanta? Non avrebbe trovato spazio sicuramente, sono molto più bravi i miei. Lui sta battendo un sacco di record, è il giocatore che ha fatto più gol in assoluto entrando dalla panchina ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gian Piero, tecnico dell’, ha parlato dopo la vittoria casalinga contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni Gian Pieroha parlato dopo la vittoria contro il Parma ai microfoni di Sky Sport. «Stiamo giocando con la concentrazione giusta e con ladi. Stiamo facendo delle ottime gare, siamo in un buon momento. Soffriamo molto meno, nel secondo tempocercato di addomesticare un po’ la partita ma non ci riesce bene.fatto un’ora molto bene.giocatore in questa? Non avrebbe trovato spazio sicuramente, sono molto più bravi i miei. Lui sta battendo un sacco di record, è il giocatore che ha fatto più gol in assoluto entrando dalla panchina ...

