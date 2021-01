Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 16:30 (Di martedì 5 gennaio 2021) Viabilità DEL 5 GENNAIO 2021 ORE 16.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio POCO TRAFFICO AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, ANCHE PER EFFETTO DEL DECRETO NATALE, INFATTI, OGGI E DOMANI, MERCOLEDI’ 6 GENNAIO, L’TALIA TORNA IN ZONA ROSSA, GLI SPOSTAMENTI SONO CONSENTITI SOLO PER COMPROVATE NECESSITA’ DISAGI SU VIA BOCCEA A NORD DELLA CAPITALE PER ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA ALTEZZA INCROCIO CON VIA DELLA STORTA AL MOMENTO INTERROTTA LINEA BUS 025 SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E SULLA VIA PALOMBARESE TUTTO NEI DUE SENSI TRASPORTO CAPITOLINO RIAPRIRA’ DOMANI LA STAZIONE LEPANTO DELLA METRO A CHIUSA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE, PROGRAMMATO LO STOP PER LA STAZIONE SPAGNA DAL 20 AL 24 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021)DEL 5 GENNAIOORE 16.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPOCO TRAFFICO AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, ANCHE PER EFFETTO DEL DECRETO NATALE, INFATTI, OGGI E DOMANI, MERCOLEDI’ 6 GENNAIO, L’TALIA TORNA IN ZONA ROSSA, GLI SPOSTAMENTI SONO CONSENTITI SOLO PER COMPROVATE NECESSITA’ DISAGI SU VIA BOCCEA A NORD DELLA CAPITALE PER ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA ALTEZZA INCROCIO CON VIA DELLA STORTA AL MOMENTO INTERROTTA LINEA BUS 025 SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E SULLA VIA PALOMBARESE TUTTO NEI DUE SENSI TRASPORTO CAPITOLINO RIAPRIRA’ DOMANI LA STAZIONE LEPANTO DELLA METRO A CHIUSA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE, PROGRAMMATO LO STOP PER LA STAZIONE SPAGNA DAL 20 AL 24 ...

