Nucleare, sindaci Valdichiana e Val d'Orcia: «Proposta irricevibile per Pienza e Trequanda» (Di martedì 5 gennaio 2021) I sindaci: «Proposta irricevibile e non negoziabile e che riteniamo di non poter prendere nemmeno in considerazione in un territorio come il nostro patrimonio mondiale dell'umanità Unesco e ad alta vocazione turistica. Una notizia che abbiamo appreso solo questa mattina, 5 gennaio, improvvisa e inattesa»

