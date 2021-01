Lella Lombardi | L’unica donna arrivata a punti in F1

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Maria Grazia “è stata una pilota automobilistica italiana di successo, ricordata per diversi primati. La secondaad esserein F1, prima per numero di Gran Premi disputati (12 in totale) ed unica ad esserein zona, conquistando esattamente mezzo punto. Proprio per quel mezzo punto rappresenta un idolo per le donne nel motorsport e per gli italiani, da sempre legati al mondo dei motori. Nasce a Frugarolo, in Piemonte, il 26 marzo 1941 e sin da bambina si dimostra una vera appassionata di motori, iniziando a guidare auto già dall’età di 13 anni. Ebbe il suo debutto nei kart, ma si fece strada nelle formule minori, fino ad arrivare in Formula 3, classificandosi seconda. Nel 1970 vinse il titolo di campione italiano della Formula 850 vincendo ...