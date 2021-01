Nuova avventura per Edgar Davids: è l’allenatore dell’Olhanense (Di lunedì 4 gennaio 2021) Edgar Davids è stato un ottimo calciatore, protagonista anche di buone esperienze. Adesso sta iniziando la carriera da allenatore, dovrà dimostrare di essere pronto per alti livelli. L’ex giocatore di Juventus e Milan sarà il nuovo allenatore dell’Olhanense, squadra di terza divisione portoghese. Davids ha già indossato la tuta del club, in mattinata ha infatti guidato l’allenamento. La notizia è stata comunicata ufficialmente con un post pubblicato sul profilo Instagram. La carriera di Davids Edgar Davids è stato un protagonista da calciatore, si è messo in mostra già alla prima esperienza con la maglia dell’Ajax. L’impatto è stato positivo tanto da attirare l’attenzione del Milan, non riesce a convincere. Passa alla Juventus ed è l’esperienza più importante della sua ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 4 gennaio 2021)è stato un ottimo calciatore, protagonista anche di buone esperienze. Adesso sta iniziando la carriera da allenatore, dovrà dimostrare di essere pronto per alti livelli. L’ex giocatore di Juventus e Milan sarà il nuovo allenatore, squadra di terza divisione portoghese.ha già indossato la tuta del club, in mattinata ha infatti guidato l’allenamento. La notizia è stata comunicata ufficialmente con un post pubblicato sul profilo Instagram. La carriera diè stato un protagonista da calciatore, si è messo in mostra già alla prima esperienza con la maglia dell’Ajax. L’impatto è stato positivo tanto da attirare l’attenzione del Milan, non riesce a convincere. Passa alla Juventus ed è l’esperienza più importante della sua ...

