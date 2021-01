GFVIP, Salvo Veneziano vs Giulia Salemi: “Trova l’amore ogni reality”. Il like che sorprende (Di lunedì 4 gennaio 2021) La storia appena nata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli come da copione sta monopolizzando il reality, di certo nella diretta di questa sera Alfonso Signorini avrà di cui parlare con i suoi gieffini che dovranno spiegare nel dettaglio cosa è veramente successo fra loro. Intanto in rete si sprecano i commenti a volte decisamente offensivi al limite del sessismo nei confronti soprattutto di Giulia Salemi. Salvo Veneziano, gieffino della prima edizione del reality, rientrato lo scorso anno per essere poi mandato via dopo aver pronunciato delle frasi offensive nei confronti di Elisa De Panicis, ha pubblicato su Instagram un video dove compare Giulia Salemi durante la sua partecipazione a Super Shore spagnolo. ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) La storia appena nata trae Pierpaolo Petrelli come da copione sta monopolizzando il, di certo nella diretta di questa sera Alfonso Signorini avrà di cui parlare con i suoi gieffini che dovranno spiegare nel dettaglio cosa è veramente successo fra loro. Intanto in rete si sprecano i commenti a volte decisamente offensivi al limite del sessismo nei confronti soprattutto di, gieffino della prima edizione del, rientrato lo scorso anno per essere poi mandato via dopo aver pronunciato delle frasi offensive nei confronti di Elisa De Panicis, ha pubblicato su Instagram un video dove comparedurante la sua partecipazione a Super Shore spagnolo. ...

