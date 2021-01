‘Uomini e Donne’, Martina Luchena racconta com’è nata la sua storia d’amore con Maurizio Bonori e svela: “Mi ha fatto fare una figuraccia!” (Di domenica 3 gennaio 2021) Martina Luchena è oggi felice al fianco del suo fidanzato, Maurizio Bonori. La torinese è oggi un’affermata influencer e sono lontani ormai i tempi di Uomini e Donne, quando corteggiava il tronista Riccardo Gismondi. Voltata pagina, Martina ha deciso di trasferirsi prima a Londra per studiare l’inglese e poi a Milano per lavoro. A giugno, le era stato attribuito un flirt con Jeremias Rodriguez, poi smentito da lei stessa. Da quest’estate, invece, la ragazza è spesso presente a Salò, cittadina natale di Maurizio. Negli scorsi giorni, Martina e Maurizio hanno organizzato una diretta su Instagram per spiegare finalmente a tutti i follower della Luchena come si fossero conosciuti ed innamorati. Eccovi le loro dichiarazioni ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 gennaio 2021)è oggi felice al fianco del suo fidanzato,. La torinese è oggi un’affermata influencer e sono lontani ormai i tempi di Uomini e Donne, quando corteggiava il tronista Riccardo Gismondi. Voltata pagina,ha deciso di trasferirsi prima a Londra per studiare l’inglese e poi a Milano per lavoro. A giugno, le era stato attribuito un flirt con Jeremias Rodriguez, poi smentito da lei stessa. Da quest’estate, invece, la ragazza è spesso presente a Salò, cittadinale di. Negli scorsi giorni,hanno organizzato una diretta su Instagram per spiegare finalmente a tutti i follower dellacome si fossero conosciuti ed innamorati. Eccovi le loro dichiarazioni ...

