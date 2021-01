LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: Vlhova comanda su Liensberger, Gisin e Shiffrin (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Zagabria 12.41 La canadese Laurence St-Germain fa capire come la pista inizi già a segnarsi viste le alte temperature. Arriva con 1.70 al terzo intermedio, quindi chiude settima e ultima a 2.33. Disastrosa manche per la canadese. Ora Irene Curtoni! 12.40 La svizzera Wendy Holdener inizia subito con 20 centesimi di gap in vetta, diventano 45 a metà percorso, quindi 94 al terzo intermedio. Non crea velocità e conclude quinta a 1.47. Davvero pessima prima manche! 12.38 L’austriaca Katharina Liensberger parte bene ma nel secondo settore accusa 21 centesimi da Vlhova. Diventano 35, quindi al traguardo chiude in spinta con il secondo tempo a 32. Nel tratto finale, quindi, la slovacca non ha fatto la ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI12.41 La canadese Laurence St-Germain fa capire come la pista inizi già a segnarsi viste le alte temperature. Arriva con 1.70 al terzo intermedio, quindi chiude settima e ultima a 2.33. Disastrosa manche per la canadese. Ora Irene Curtoni! 12.40 La svizzera Wendy Holdener inizia subito con 20 centesimi di gap in vetta, diventano 45 a metà percorso, quindi 94 al terzo intermedio. Non crea velocità e conclude quinta a 1.47. Davvero pessima prima manche! 12.38 L’austriaca Katharinaparte bene ma nel secondo settore accusa 21 centesimi da. Diventano 35, quindi al traguardo chiude in spinta con il secondo tempo a 32. Nel tratto finale, quindi, la slovacca non ha fatto la ...

Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #Zagabria 2021 #scialpinofemminile - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: la Crveni Spust si prepara al duello #Vlhova-#Shiffrin - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: duello Vlhova-Shiffrin ma Gisin e Liensberger ci credono -… - ale_nidi : #Live in #tv durante l'edizione delle 14 del #Tg Regionale del #Piemonte! #neve #montagna #sci - CaressaGiovanni : Coronavirus, ultime notizie: impianti sci in Italia riaprono il 18 gennaio, vaccinate finora 46mila persone… -