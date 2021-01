LIVE Roma Sampdoria Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

(Di domenica 3 gennaio 2021) Una sfida da non sottovalutare, quella odierna contro la, da parte delladi Fonseca: i giallorossi sono terzi in classifica e dovranno affrontare i doriani che occupano la parte centrale della stessa. La partita avrà inizio alle ore 15.00. Le scelte degli allenatori Ritorna Pau Lopez tra i pali, davanti alla difesa con Mancini, Smalling e Ibanez, esterni Karsdorp e Bruno Peres, a centrocampo Villar, Veretout con Pellegrini trequartista alle spalle di Dzeko. Classico 4-4-1-1 per Ranieri: davanti ad Audero ci saranno Yoshida, Tonelli, Colley e Augello, Candreva e Jankto confermati esterni alti, Verre supporterà Quagliarella davanti.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; ...

Conclusa la piccola sosta per le festività natalizie, la Roma di Paulo Fonseca torna in campo questa domenica alle ore 15.00 per ospitare la Sampdoria dell'ex Claudio Ranieri.