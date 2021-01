Tommaso Zorzi del GF Vip 5 e il flirt con un ex cantante di Amici, la prima bomba del 2021 è servita: ecco di chi si tratta (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono più di novanta giorni che Tommaso Zorzi è all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ e stando ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette sotto ai riflettori, prima o dopo è normale che gli scheletri che sono stati volutamente, o no, nascosti nell’armadio escono fuori. Il venticinquenne milanese, infatti, sembra aver avuto un flirt con un ex concorrente di ‘Amici di Maria De Filippi’ e che ha partecipato anche a ‘L’isola dei Famosi’. Sappiamo a chi state pensando: A Marco Carta o a un altro concorrente del talent show di Canale Cinque che, comunque, non ha mai fatto un reale ed effettivo coming out. No ragazzi, non si tratta di nessuno di questi due a cui la vostra mente ha deciso di pensare. Secondo le informazioni in possesso di Tutto.tv e a quelle che sono ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono più di novanta giorni cheè all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ e stando ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette sotto ai riflettori,o dopo è normale che gli scheletri che sono stati volutamente, o no, nascosti nell’armadio escono fuori. Il venticinquenne milanese, infatti, sembra aver avuto uncon un ex concorrente di ‘di Maria De Filippi’ e che ha partecipato anche a ‘L’isola dei Famosi’. Sappiamo a chi state pensando: A Marco Carta o a un altro concorrente del talent show di Canale Cinque che, comunque, non ha mai fatto un reale ed effettivo coming out. No ragazzi, non sidi nessuno di questi due a cui la vostra mente ha deciso di pensare. Secondo le informazioni in possesso di Tutto.tv e a quelle che sono ...

