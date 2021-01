GF VIP, notte di passione tra Giulia e Pierpaolo: la regia costretta a cambiare inquadratura (Di sabato 2 gennaio 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli trascorrono una notte di passione nella casa del GF VIP: la regia costretta a cambiare inquadratura Nella casa del Grande Fratello Vip è nata una nuova coppia. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non possono essere considerati ormai ‘amici speciali’. I due hanno rotto finalmente il ghiaccio, lasciandosi travolgere dalla passione. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 2 gennaio 2021)Salemi ePretelli trascorrono unadinella casa del GF VIP: laNella casa del Grande Fratello Vip è nata una nuova coppia.Salemi ePretelli non possono essere considerati ormai ‘amici speciali’. I due hanno rotto finalmente il ghiaccio, lasciandosi travolgere dalla. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

MonelloUn : su dagospia i commenti al Capodanno Gf vip 'flop' - Antonio98854326 : Al grande fratello vip questa notte qualcuno ha fatto sesso Voi sapete quale coppia scoppiata si sia accoppiata? - supermalaxx : Gf Vip, notte di sesso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La regia cambia l'inquadratura galeotta… - fanpage : #gfvip Esplode la passione tra Giulia e Pierpaolo, la regia costretta a cambiare inquadratura - MonelloUn : #gregorelli come mai l'unica testata che non parla della notte in cucurio è GF vip Mediaset play? non c'è nulla sia… -