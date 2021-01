Roma, evade dai domiciliari per festeggiare il Capodanno in strada: arrestata 30enne (Di venerdì 1 gennaio 2021) Non ha resistito al richiamo della trasgressione, visto che non c’era di certo il richiamo della festa ad attirarla: fatto sta che una 30enne, costretta a casa a causa della sentenza di arresti domiciliari a cui era sottoposta per precedenti reati di droga, ha deciso di evadere e, noncurante dei suoi obblighi, è uscita dalla sua abitazione in via Monti di Primavalle per festeggiare in strada il nuovo anno, senza fare i conti con il destino, che per lei aveva le fattezze di carabinieri in divisa. La pattuglia dei carabinieri e il riconoscimento dell’evasa Mentre la giovane passeggiava tranquillamente per le strade della città, festeggiando il nuovo anno, la 30enne Romana è stata notata da una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Non ha resistito al richiamo della trasgressione, visto che non c’era di certo il richiamo della festa ad attirarla: fatto sta che una, costretta a casa a causa della sentenza di arrestia cui era sottoposta per precedenti reati di droga, ha deciso dire e, noncurante dei suoi obblighi, è uscita dalla sua abitazione in via Monti di Primavalle perinil nuovo anno, senza fare i conti con il destino, che per lei aveva le fattezze di carabinieri in divisa. La pattuglia dei carabinieri e il riconoscimento dell’evasa Mentre la giovane passeggiava tranquillamente per le strade della città, festeggiando il nuovo anno, lana è stata notata da una pattuglia di Carabinieri della StazioneMontespaccato ...

zazoomblog : Roma evade dai domiciliari per festeggiare il Capodanno in strada: arrestata 30enne - #evade #domiciliari… - CorriereCitta : Roma, evade dai domiciliari per festeggiare il Capodanno in strada: arrestata 30enne - MarcoFlorianMED : @SpeculaThor @ItalianPolitics Il che significa: chi può evade, chi non può se ne duole (ovvero, potesse, lo farebbe… - warrior0990 : @amedeo532 @rep_roma Dai, ghettizziamo chi non ha il vaccino! Poi ghettizziamo anche chi evade, ti va? Ghettizziamoli tutti! - CronacheCittadi : New post: Roma. A Tor Vergata 54enne evade dagli arresti domiciliari per spacciare cocaina. Arrestata dai Carabinie… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma evade Roma, evade dai domiciliari per festeggiare il Capodanno in strada: arrestata 30enne Il Corriere della Città "Ho messo male il navigatore", evaso arrestato a Trieste

Un 27enne romeno detenuto presso la casa circondariale di Aosta è stato fermato a Trieste dai carabinieri, che l’hanno arrestato per evasione. Secondo ...

“Ho impostato male il navigatore” e l’evaso finisce a Trieste

Doveva raggiungere Roma partendo da Aosta, per espiare una pena residua di un anno e sette mesi in regime di detenzione domiciliare.

Un 27enne romeno detenuto presso la casa circondariale di Aosta è stato fermato a Trieste dai carabinieri, che l’hanno arrestato per evasione. Secondo ...Doveva raggiungere Roma partendo da Aosta, per espiare una pena residua di un anno e sette mesi in regime di detenzione domiciliare.