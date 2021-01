Capodanno criminale a Milano: nel quartiere multietnico spari ad altezza d’uomo (video) (Di venerdì 1 gennaio 2021) Capodanno col botto, anzi, con lo sparo ad altezza d”uomo a Milano. Precisamente a via Padova, nel centro del quartiere multietnico dove nordafricani e latinos si spartiscono le case e le strade in una vera guerra di bande. Capodanno a Milano: via Padova pare Beirut Dimenticate il Capodanno della Milano da bere. Il video dura pochi secondi ed è agghiacciante. Un uomo prende una pistola e inizia a sparare alcuni colpi con una pistola, con il braccio teso davanti a sè. Spara come se dovsse colpire un bersaglio ideale. Ma gli spari partono ad altezza d’uomo. Se qualcuno fosse stato per strada, in quel momento, sarebbe stato centrato. Una situazione drammatica, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 gennaio 2021)col botto, anzi, con lo sparo add”uomo a. Precisamente a via Padova, nel centro deldove nordafricani e latinos si spartiscono le case e le strade in una vera guerra di bande.: via Padova pare Beirut Dimenticate ildellada bere. Ildura pochi secondi ed è agghiacciante. Un uomo prende una pistola e inizia a sparare alcuni colpi con una pistola, con il braccio teso davanti a sè. Spara come se dovsse colpire un bersaglio ideale. Ma glipartono ad. Se qualcuno fosse stato per strada, in quel momento, sarebbe stato centrato. Una situazione drammatica, ...

SecolodItalia1 : Capodanno criminale a Milano: nel quartiere multietnico spari ad altezza d’uomo (video) - ellcrys_ : Che weird flex Ed che si guarda Romanzo Criminale a capodanno in Italia - eleonorappe : @Rinaldi_euro Nel rapporto costo/benefici, impiegare le FF.OO. con siffatto dispiegamento per “scovare” gente onest… - akshsoab : Oggi mi passo il capodanno al manicomio criminale - marco_sili : ... Per colpa di quegli assembramenti ci hanno chiuso in casa a Natale e faranno lo stesso a Capodanno. Dico solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno criminale Capodanno criminale a Milano: nel quartiere multietnico spari ad altezza d'uomo... Il Secolo d'Italia Milano, sparatoria nella notte: feriti due albanesi, uno è grave

Milano, 1 gennaio 2021 - Spari nella notte a Milano, ma non per il Capodanno bensì per un regolamento di conti nel sottobosco criminale. L'episodio è avvenuto intorno all'una di ieri notte in via Giga ...

Milano, sparatoria nella notte: ferite due persone, una è grave / VIDEO

Spari nella notte a Milano, ma non per il Capodanno bensì per un regolamento di conti nel sottobosco criminale. L'episodio è avvenuto intorno all'una di ieri notte in via Gigante, nella cosiddetta 'ca ...

Milano, 1 gennaio 2021 - Spari nella notte a Milano, ma non per il Capodanno bensì per un regolamento di conti nel sottobosco criminale. L'episodio è avvenuto intorno all'una di ieri notte in via Giga ...Spari nella notte a Milano, ma non per il Capodanno bensì per un regolamento di conti nel sottobosco criminale. L'episodio è avvenuto intorno all'una di ieri notte in via Gigante, nella cosiddetta 'ca ...