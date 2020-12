L' appello di Fornaro | ' Abbassare i toni | incomprensibile andare a elezioni anticipate'  

Ultime Notizie dalla rete : appello Fornaro

LaVoceDiAsti.it

Il capogruppo di Leu alla Camera: ""Per uscire dalla crisi non bisogna guardare ai sondaggi di giornata, ma lavorare per dare risposte concrete ed efficaci ai problemi quotidiani dei cittadini" ...Fra le novità anche la decisione sul collare a strozzo per i cani: si potrà usare, ma solo se autorizzato dal veterinario ...