F1 | cambia il format del weekend di gara dal 2021! Prove libere ridotte o sarà eliminato il venerdì?

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Siamo ancora lontani dal via ufficiale della stagione 2021 della Formula Uno, ma non così tanto da non poter già parlare di una novità che vedremo nel prossimo campionato della massima categoria del motorsport. Liberty Media e FIA hanno allestito un calendario di ben 22 gare, più una ancora da definire (Imola e Mugello sgomitano con Portimao per essere inserite nello slot del 25 aprile) per cui l’annataquanto mai ingolfata di appuntamenti. 23 fine settimana di azione di 3 giorni ciascuno. I calcoli si fanno in fretta. 69 giornate in pista per team e piloti. Davvero un quantitativo enorme per una mole di lavoro forse eccessiva. Per questo motivo l’idea degli organizzatori era di ridurre da 3 a 2 le giornate deidei Gran Premi. In soldoni, ilnon sarebbe più dedicato alle...