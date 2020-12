Conte: 'contributo costruttivo da opposizione su legge bilancio' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Il dialogo con l'opposizione "ci sono dei momenti che dà dei frutti e ringrazio il contributo costruttivo che è arrivato dalle forze di opposizione" sulla legge di bilancio. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Il dialogo con l'"ci sono dei momenti che dà dei frutti e ringrazio ilche è arrivato dalle forze di" sulladi. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella conferenza stampa di fine anno.

