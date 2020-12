Atletico Madrid | Diego Costa saluta i tifosi dei Colchoneros | “Felice di aver fatto la storia del club”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)l'ufficialmente sul mercato: risolto il contratto con iL'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo ha rescisso il proprio contratto con ia seguito di alcuni dissidi con la società. Il centravanti ex anche del Chelsea adesso risulta essere svincolato e diversiitaliani, tra tutti Roma e Milan, sarebbero sulle sue tracce. Intanto lo stessoha volutore imadrileni attrso un lungo post instagram."Sono triste per non poter più far parte di questa famiglia, ma...