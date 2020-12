Addio a William Link è morto il papà de La signora in giallo e Il tenente Colombo

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si è spento all’età di 87 anni,, lo sceneggiatore statunitense creatore di popolari serie tv poliziesche come Ile Lain. Il geniale autore èdomenica scorsa a Los Angeles per una insufficienza cardiaca all’età di 87 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato da The Hollywood Reporter. La carriera die il suo partner di scrittura e produzione Richard Levinson hanno segnato la storia televisiva tra gli anni ’70 e ’80: la coppia di sceneggiatori è celebre per aver creato il personaggio del(interpretato da Peter Falk, era Columbo in originale), il detective masticatore di ...